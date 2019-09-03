Происшествия

Одесский полицейский распивал алкоголь за рулем авто и "чувствовал себя богом"

Полицейский из Одессы Сергей Коваль отличился возмутительным поступком, при этом сам опубликовал доказательства этого в Сети. Так, он катался за рулем BMW с пивной бутылкой в руках и рассказывал, что «чувствует себя богом».

Видео из салона иномарки опубликовал полицейский в Storiesна своей странице в Instagram.

По видео можно сделать вывод, что полицейский за рулем автомобиля держит в руке пивную бутылку и хлебает из нее пенный напиток.

«Всю жизнь так хотел на… ездить. П… да. Чувствую себя богом», — говорит Коваль.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ролик перепостил у себя в Facebookжурналист общественной организации «Безопасный город» Юрий Головчук.

«Знакомьтесь, это Коваль Сегей, сотрудник розыска Приморского райотдела в городе Одесса. Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водителя. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачилы из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего», — подписал он видео.

Поведение «полицейского бога» вызвало возмущение пользователей Сети:

Многие читатели страницы советуют напомнить горе-полицейскому, что в 2018 году Верховная Рада серьезно усилила штрафы нетрезвых водителей. Так, за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет. В случае, если водителя поймают за это нарушение повторно, ему грозит штраф в 51 тысячу гривен и лишение права управления на срок от двух до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокурор отдела процессуального руководства прокуратуры Херсонской области Виталий Мищенко лишился должности за пьяное вождение.

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