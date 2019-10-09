Общество и люди

«ГарбузFest» и семейный фестиваль на Контрактовой площади: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

10 октября — опера «Севильский цирюльник»,

11 октября — балет «Лебединое озеро»,

12 октября — опера «Моцарт и Сальери» и балет «Кармен-сюита»,

13 октября в 12:00 — балет «Буратино», в 19:00 — опера «Мадам Баттерфляй»,

15 октября — опера «Алеко» и балет «Болеро»,

16 октября — Международный фестиваль BALLET OPEN SPACE.

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 гривен.

***

12—13 октября на Контрактовой площади пройдет семейный фестиваль «Свой к своему за свои», цель которого — популяризация украинских обычаев и обрядов. В программе: ярмарка, выступления артистов, мастер-классы и лекции.

Вход свободный.

***

12—13 октября в Национальном музее народной архитектуры и быта состоится «ГарбузFest». В программе: игры, конкурс детского рисунка, призы, ярмарка народных ремесел, соревнования сильнейших мужчин и лучших красавиц.

Начало: 10:00

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 гривен.

***

До 16 октября в Музее истории города Киева проходит выставка израильских иллюстраторов «Тель-Авив от А до Я», являющаяся гидом по Тель-Авиву.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 гривен.

***

До 13 октября в Национальном музее Тараса Шевченко продлится выставка акварелей киевской художницы Натальи Ещенко-Петровой Coloratura.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.

Цена: 25—45 гривен.

***

До 20 октября в Национальном музее «Киевская картинная галерея» проходит выставка «Современный украинский символизм и Михаил Врубель». В экспозиции представлены произведения Врубеля и современных украинских художников.

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: от 20 гривен.

***

До 1 ноября в Национальном музее истории Украины продлится выставка «Прапори та реліквії української звитяги».

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Цена: от 20 гривен.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», погода в Киеве в эти выходные будет благоприятствовать прогулкам на свежем воздухе и походам на различные мероприятия — в Украину вернется бабье лето.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter