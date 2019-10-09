Школьные будни в Крыму: за "Слава Украине!" — донос

Украина

В оккупированном Крыму учителя, чтобы выслужиться перед директором, доносят на школьников, замеченных в проукраинских настроениях. Об этом «ФАКТАМ» сообщил собственный источник из Феодосии.

Так, по информации крымчанина, директору одной из школ Феодосии пожаловались на восьмиклассницу, неосторожно произнесшую на перемене фразу «Слава Украине».

«Дочка сегодня рассказала, что на одну ученицу из 8-го класса (в прошлом году училась с моей дочкой в одном классе), написали докладную директору, за то, что она пришла в школу в кедах и сказала в коридоре на перемене вслух: „Слава Украине“. Это все, что вам, друзья мои, надо знать о нынешних учителях в оккупированном Крыму», — рассказал «ФАКТАМ» житель Феодосии.

Напомним, ранее житель Феодосии рассказал о специфической учебной программе в школах оккупированного Крыма, а также о милитаристских школьных концертах, призванных порадовать оккупантов.

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