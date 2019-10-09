- 20:29 Зеленский заявил, что до встречи с Путиным нового обмена не будет
- 20:25 Теракт в Германии: подозреваемый снимал происходящее на видео, копируя стрелка из Крайстчерча
- 20:05 Молодой львовянин покончил с собой после просмотра фильма "Джокер": полиция связь отрицает
- 19:39 Только не кипятить: основные правила варки куриных, овощных, рыбных и мясных бульонов
- 19:30 Германия — Аргентина: онлайн видео голов повторения финала ЧМ-2014
- 19:19 Школьные будни в Крыму: за "Слава Украине!" — донос
- 19:10 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:07 «ГарбузFest» и семейный фестиваль на Контрактовой площади: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:46 Полиция задержала одного из грабителей, похитивших миллион гривен в центре Харькова
- 18:27 Популярный голливудский актер лишился своей головы
- 18:16 Маршрутка влетела в грузовик в Запорожье: есть жертвы, много раненых
- 17:53 Есть травмированные и задержанные: в МВД рассказали подробности инцидента между полицией и ветеранами АТО на Луганщине
Школьные будни в Крыму: за "Слава Украине!" — донос
В оккупированном Крыму учителя, чтобы выслужиться перед директором, доносят на школьников, замеченных в проукраинских настроениях. Об этом «ФАКТАМ» сообщил собственный источник из Феодосии.
Так, по информации крымчанина, директору одной из школ Феодосии пожаловались на восьмиклассницу, неосторожно произнесшую на перемене фразу «Слава Украине».
«Дочка сегодня рассказала, что на одну ученицу из 8-го класса (в прошлом году училась с моей дочкой в одном классе), написали докладную директору, за то, что она пришла в школу в кедах и сказала в коридоре на перемене вслух: „Слава Украине“. Это все, что вам, друзья мои, надо знать о нынешних учителях в оккупированном Крыму», — рассказал «ФАКТАМ» житель Феодосии.
Напомним, ранее житель Феодосии рассказал о специфической учебной программе в школах оккупированного Крыма, а также о милитаристских школьных концертах, призванных порадовать оккупантов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!