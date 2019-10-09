Политика

Зеленский заявил, что до встречи с Путиным нового обмена не будет

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается. Надежды, что масштабный обмен может состояться на текущей неделе, не подтвердились. Об этом дал понять президент Владимир Зеленский.

Глава государства озвучил новые возможные сроки обмена. По словам Зеленского, дата обмена, возможно, будет названа по итогам встречи «Нормандской четверки», то есть после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Были договоренности, что в „нормандском формате“ поднимется самый главный вопрос — обмен людей… Уверен в этом. Ждем», — заявил Зеленский в комментарии Крым.Реалии.

Напомним, Украине предстоит обсуждать обмен двух категорий лиц: украинцев в российских тюрьмах и украинцев, удерживаемых на оккупированной территории Донбасса.

Тем временем в МИД Украины признали, что Россия не спешит проводить встречу в «нормандском формате» и придумывает отговорки.

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