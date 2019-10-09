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Общество и люди

День ангела Виктора: красивые поздравления и открытки

22:25 9 октября 2019 71
День ангела Виктора
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 10 октября, свой День ангела празднуют Викторы, Вити, Витеньки.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые понравятся именинникам.

День Виктора

День Виктора

Виктор — значит победитель.
Слабых всех он покровитель.
И поможет, и поддержит,
И вселит в людей надежду.

Будь здоровым, как скала,
Чтоб любовь в жизни была.
И во всех делах успеха,
Много радостного смеха!

День Виктора

День Виктора

***
Желаю всей душой, Витек,
Чтоб все мечты твои сбылись,
Чтоб в этот радостный денек
Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,
Пускай же счастье в ней живет!
Желаю только ярких дней,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

День Виктора

***
Тебе, Виктор, я сегодня
Поздравления дарю,
И желаю я просторов
Жизненному кораблю.

Победителем по жизни
Чтобы был ты навсегда,
Чтоб растаяли тревоги
И исчезли без следа.

Ждут тебя пусть горизонты
Счастья, верности, любви,
Чтобы ты нашел свой берег,
Где живут мечты твои.

День Виктора

***
Для Виктора сегодня поздравления
И миллионы самых теплых слов,
Желаю безграничного везения,
И чтобы как атлет ты был здоров.

Чтоб все твои мечты и пожелания
Сбывались, не успеешь ты моргнуть,
И сквозь мосты, дороги и скитания
Ты выбрал к счастью самый верный путь!

Также читайте поздравления с Днем ангела Сергея.

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