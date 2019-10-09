День ангела Виктора: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В четверг, 10 октября, свой День ангела празднуют Викторы, Вити, Витеньки.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые понравятся именинникам.

Виктор — значит победитель.

Слабых всех он покровитель.

И поможет, и поддержит,

И вселит в людей надежду.

Будь здоровым, как скала,

Чтоб любовь в жизни была.

И во всех делах успеха,

Много радостного смеха!

***

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,

Пускай же счастье в ней живет!

Желаю только ярких дней,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

***

Тебе, Виктор, я сегодня

Поздравления дарю,

И желаю я просторов

Жизненному кораблю.

Победителем по жизни

Чтобы был ты навсегда,

Чтоб растаяли тревоги

И исчезли без следа.

Ждут тебя пусть горизонты

Счастья, верности, любви,

Чтобы ты нашел свой берег,

Где живут мечты твои.

***

Для Виктора сегодня поздравления

И миллионы самых теплых слов,

Желаю безграничного везения,

И чтобы как атлет ты был здоров.

Чтоб все твои мечты и пожелания

Сбывались, не успеешь ты моргнуть,

И сквозь мосты, дороги и скитания

Ты выбрал к счастью самый верный путь!

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