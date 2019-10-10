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Отмеченный в Одессе украинский фильм вошел в лонг-лист «Оскара»: что об этом известно
Получивший в июле Гран-при Х Одесского международного кинофестиваля фильм украинского режиссера Наримана Алиева «Домой» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».
Об этом говорится в сообщении на сайте Американской киноакадемии.
В фильме рассказывается о крымском татарине Мустафе (актер Ахтем Саибтаблаев), сына которого убили на Донбассе. Мужчина вместе с младшим сыном едет в оккупированный Крым, чтобы похоронить погибшего согласно мусульманским традициям.
Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсер картины — Владимир Яценко («Дикое поле»).
На получение премии ленту выдвинул Украинский оскаровский комитет.
Международная премьера картины состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Она также претендовала на получение премии «Золотая камера» за лучший дебютный фильм. Первую награду — за лучший фильм — лента завоевала на Международном кинофестивале в Бухаресте.
В прокат «Домой» выходит 7 ноября.
Также в большой список иностранных фильмов, претендующий на «Оскар», вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица». Он выдвинут претендентом от Чехии.
Напомним, что шорт-лист премии «Оскар» объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов — 13 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом названа «Зеленая книга». Всего картина получила три награды Американской киноакадемии. Лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон («Рома»). Он же получил «Оскар» и как лучший оператор. Лучшим актером стал Рами Малек! Он принес четвертый «Оскар» фильму «Богемская рапсодия». Лучшей актрисой названа Оливия Колман («Фаворитка»).
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