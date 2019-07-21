Впервые Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма (фото)

Культура и искусство

Поздно вечером в субботу, 20 июля, в Одесском национальном театре оперы и балета прошла официальная церемония закрытия Х Одесского международного кинофестиваля. На ней объявили победителей ОМКФ-2019.

В этом году самую престижную награду фестиваля — Гран-при получили в порядке исключения сразу две ленты — фильм «Домой» украинского режиссера Наримана Алиева и картина «А потом мы танцевали» грузинского режиссера Левана Акина.

Драма «А потом мы танцевали» Левана Акина (Грузия, Швеция) также признана лучшим фильмом международной конкурсной программы.

Картина повествует о жизни молодого танцовщика Национального грузинского ансамбля «Мераба», который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.



*Кадр из фильма «А потом мы танцевали»

Приз «Золотой Дюк» за лучшую актерскую работу в этом фильме получил Левон Гелбахиани.

Дебютная полнометражная картина «Домой» украинского режиссера Наримана Алиева была отобрана в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. По сюжету Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на Востоке Украины, решает похоронить его на родине в оккупированном Крыму. Вместе со своим младшим сыном они отправляются в путешествие, которое глубоко отразится на их отношениях.



*Кадр из фильма «Домой»

Призом за лучшую режиссуру отмечен Алехандро Ландес за фильм «Монос» (Колумбия, Аргентина, Уругвай, Германия, Дания, Швеция).

В новой, учрежденной в нынешнем году номинации «Приз зрительских симпатий» триумфатором стала дебютная работа режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» (Украина). Эта же лента отмечена специальной наградой жюри.

Лучшим украинским короткометражным фильмом жюри кинофестиваля назвало «Секрет, Девочка и Мальчик» режиссера Оксаны Казьмин, а полнометражным — «Папа — мамин брат» Вадима Илькова. Он же признан «Лучшим украинским режиссером». А статуэтку Дюка за актерскую работу получила актриса Ирма Витовская за роль в фильме «Мои мысли тихие».

Лучшим документальным европейским фильмом признана норвежская лента «Потому что мы мужчины». Специальный приз жюри получила картина «Для Сами» (Великобритания).

Сатирик Михаил Жванецкий и французская актриса Катрин Денев получили почетные награды Одесского международного кинофестиваля «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство. Статуэтки вручила президент фестиваля Виктории Тигипко. Обоих знаменитостей зрители встретили стоя и долгими овациями.



*Катрин Денев

Тигипко отметила, что за десять лет существования ОМКФ его посетили свыше миллиона зрителей. В общей сложности продемонстрировано свыше тысячи кинолент.

Напомним, что главная награда фестиваля определяется, исходя из итогов голосования зрителей. ОМКФ — один из крупнейших зрительских кинофестивалей Европы, фильм-победитель определяют порядка 150 тысяч зрителей.

Напомним, одной из звезд нынешнего Одесского кинофестиваля стала американская актриса, режиссер и музыкант Роуз Макгоуэн. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью со звездой.



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