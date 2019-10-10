24.68 / 25.03 26.98 / 27.48
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Сажать на кол»: воспитательница шокировала детей подробностями старинной казни

1:22 10 октября 2019 46
Испуганный ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из детских садов Ростовской области РФ малыши оказались испуганы сказкой «Конек-Горбунок». Об этом пишет gazeta.ru.

Издание сообщает, что воспитательница во время прочтения сказки решила честно ответить на вопрос одного из своих воспитанников насчет фразы «посадили на кол». Вместо каких-то хитроумных и витиеватых сравнений педагог довольно правдиво объяснила, что именно проделывали с людьми в старину во время этой страшной казни.

Суть рассказа оказалась довольно простой: кол проходит через все тело и выходит через рот… После жутких страшилок некоторые из детишек настолько перепугались, что даже перестали спать по ночам. У одного ребенка даже стали наблюдаться скачки давления и постоянный страх перед смертью.

В итоге родители предпочли подать на воспитателя в суд за психическое насилие над их чадами.

На этот случай обратили внимание и в Совете Федерации, где поспешили порекомендовать российским педагогам тщательнее подбирать выражения, а также не рассказывать детям о некоторых шокирующих вещах, которые те просто не способны понять в силу своего нежного возраста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне напугали зрителей жутким роботом-ведущим новостей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк

Владимир Ярославский

Только не кипятить: основные правила варки куриных, овощных, рыбных и мясных бульонов

бабье лето

В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Анна Седокова

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер