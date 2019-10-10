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«Сажать на кол»: воспитательница шокировала детей подробностями старинной казни
В одном из детских садов Ростовской области РФ малыши оказались испуганы сказкой «Конек-Горбунок». Об этом пишет gazeta.ru.
Издание сообщает, что воспитательница во время прочтения сказки решила честно ответить на вопрос одного из своих воспитанников насчет фразы «посадили на кол». Вместо каких-то хитроумных и витиеватых сравнений педагог довольно правдиво объяснила, что именно проделывали с людьми в старину во время этой страшной казни.
Суть рассказа оказалась довольно простой: кол проходит через все тело и выходит через рот… После жутких страшилок некоторые из детишек настолько перепугались, что даже перестали спать по ночам. У одного ребенка даже стали наблюдаться скачки давления и постоянный страх перед смертью.
В итоге родители предпочли подать на воспитателя в суд за психическое насилие над их чадами.
На этот случай обратили внимание и в Совете Федерации, где поспешили порекомендовать российским педагогам тщательнее подбирать выражения, а также не рассказывать детям о некоторых шокирующих вещах, которые те просто не способны понять в силу своего нежного возраста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне напугали зрителей жутким роботом-ведущим новостей.
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