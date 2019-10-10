Происшествия

Трагедия на курорте: в Железном Порту на берегу моря нашли мертвую женщину с приспущенными штанами

Жуткую находку обнаружили в курортном поселке Железный Порт в Херсонской области 7 октября: на территории неработающего пансионата «Огни Москвы» лежало бездыханное тело женщины.

Внешних признаков насилия на ее теле не оказалось, однако штаны были приспущены, что может указывать на попытку изнасилования (точнее установят эксперты), пишет Херсон Типичный.

Сообщается, что в погибшей местные жители опознали приезжую из Херсона в возрасте за пятьдесят лет. Она отдыхала с мужем и уже хотела возвращаться домой, но не сложилось.

Женщина могла стать и жертвой преступления, и просто задремать на морском берегу, скончавшись от переохлаждения.

Обстоятельства ее смерти устанавливают прибывшие на место сотрудники Голопристанского отделения Национальной полиции.

Издание напоминает, что за последние дни это была уже вторая по счету гибель женщины в зоне отдыха. До того сходная трагедия приключилась с жительницей поселка Любимовки Каховского района, которую также нашли мертвой на мелководье у берега Днепра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве нашли обезглавленное тело сотрудницы «Укрзалізниці».

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