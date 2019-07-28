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Происшествия

Трагедия на популярном курорте: в Херсонской области 21-летний парень сорвался с колеса обозрения

9:59 28 июля 2019 699
Колесо обозрения в Железном порту
Инф. «ФАКТОВ»

На популярном курорте Железный порт в Херсонской области произошло очередное ЧП с аттракционом — там местный житель решил «покорить» неработающее колесо обозрения, установленное у набережной.

Взбираться на высоту он решил на скорость, однако у него устали руки, и юноша сорвался вниз с 10-метровой высоты, сообщает местный ресурс Херсон типичный.

На момент приезда «скорой помощи» он был без сознания. Медики диагностировали у «каскадера» повреждения внутренних органов и ушиб головного мозга.

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Прогнозов о перспективах его выздоровления специалисты не дают.

Напомним, ранее ЧП на колесе обозрения произошло в Каменец-Подольском. Там аттракцион внезапно остановился и люди зависли на огромной высоте. К счастью, все отделались только испугом.

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