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Обвинят зимой Украину во всех проблемах: Коболев указал на коварные планы Кремля по газу
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что наша страна уже на 100% запаслась газом на зимний период. В подземные хранилища закачали 21 миллиард кубометров газа, написал он на своей странице в Facebook.
«Мы долго и добросовестно готовились к следующей зимы — начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд. Куб. м., Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры», — указал Коболев.
По словам главы «Нафтогаза», осталось выполнить еще одно критически важное задание — выделить оператора ГТС в независимую структуру (провести анбландинг).
«Если мы не завершим анбандлинг до конца этого года — Украину обвинят во всех проблемах следующей зимы (а я вижу большое желание с российской стороны провести очередное испытание газового рынка ЕС и Украины на прочность, как это было в январе 2009 года). Именно поэтому, на 1 января 2020 года, должны сформировать независимого сертифицированного, институционально способного и финансово устойчивого оператора ГТС», — отметил Коболев.
Руководитель «Нафтогаза» добавил, что «анбандлинг невозможно завершить без полного и реального внедрения европейских норм на украинском рынке газа». При этом правила должны быть не только задекларированы на бумаге, но и выполняться всеми участниками рынка, включая регулятора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз» уже четвертый месяц подряд снижает цену газа для потребителей. В сентябре по сравнению с августом стоимость газа сократится еще на 3,4%, а за последние пять месяцев — почти на 28%.
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