Шоу-бизнес

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Единственная дочь примы российского балета — Анастасии Волочковой Ариадна относительно недавно отпраздновала свое 14-летие. Несмотря на такой юный возраст, выглядит она не хуже своей матери, пишет ресурс «Вокруг ТВ».

Биологический отец и бывший «фиктивный» муж Волочковой Игорь Вдовин после расставания с балериной уже успел закрутить новый роман с теледивой Еленой Николаевой (33), которая ведет на телевидение программу «Утро России».

Несмотря на такое положение дел, юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца и теперь их все чаще можно увидеть на прогулках и развлекательных мероприятиях.

Так, на днях Ариадна отправилась на премьерный показ новой комедии под названием «Девушки бывают разные» именно с Еленой.

И на красной дорожке, по мнению многих репортеров, 14-летняя Ариадна просто затмила своим видом нынешнюю пассию своего отца.

Для выхода она выбрала белую блузку с отпечатанными принтами в виде разных животных, песочного цвета брюки и туфли-лодочки в черном тоне. Завершающим элементом образа девушки стала сумка-клатч.

Интересно, что Ариадна не стала публиковать фотографии, сделанные на красной дорожке в социальных сетях, видимо, посчитав, что это расстроить мать — Анастасию Волочкову. Тем не менее, вездесущие журналисты и папарацци все же запечатлели парочку на премьере и тут же выложили снимки в Интернет на всеобщее обозрение.

Напомним, что конфликт между балериной и бизнесменом разразился из-за финансовых вопросов. Волочкова уверяет, что бывший супруг остался должен ей три миллиона долларов. Чтобы вернуть крупную сумму, звезда была вынуждена обратиться в полицию. «Этот мужчина жил на моей территории и за мой счет. Настоящий альфонс. Думаю, он вложил мои деньги в какую-то инвестиционную компанию и сейчас прекрасно живет на проценты», — негодовала Анастасия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова разругалась с известной телеведущей Даной Борисовой во время съемок программы «Звезды сошлись». Темой для обсуждения в студии стала наркотическая и алкогольная зависимость звезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter