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Алкоголичка защищает наркоманку: известная телеведущая жестко прошлась по Волочковой и Бочкаревой (видео)
Известная телеведущая Дана Борисова, побывавшая недавно в Киеве, разругалась с балериной Анастасией Волочковой во время съемок программы «Звезды сошлись». Темой для обсуждения в студии стала наркотическая и алкогольная зависимость звезд. В частности, инцидент с актрисой Натальей Бочкаревой, у которой обнаружили наркотик.
Мнения гостей в студии кардинально отличались: одни защищали актрису, обвиняя во всем СМИ. Другие — призывали называть вещи своими именами.
Волочкова считает, что Бочкарева стала жертвой травли. Балерина пожаловалась, что и сама страдала от лживой информации в СМИ.
«Я верю Наташе. Вокруг звезд удобно устраивать инсинуации. Она ничего не делала. Просто ехала к себе домой. У нас много в жизни наркоманов, которые совершают преступления. Но это не тот случай. Вообще публичные люди — они очень ранимые. Никто не знает, как публичным людям порой приходится тяжело. Это плата за успех», — заявила Анастасия.
Борисова была более категоричной. Она напомнила, что существует видео с задержания Бочкаревой, и на ровном месте ничего не происходит. Ссылаясь на свой опыт, Дана сообщила, что под действием кокаина человек расслабляется, становится более активным и разговорчивым.
«Под действием этого вещества возникает желание общаться, дружить, разговаривать. Наступает так называемый приход. Кроме того, она отказалась от медосвидетельствования…
Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре. Она была под действием наркотиков", — напомнила Дана о своей зависимости и резко высказалась в адрес Волочковой.
«Понятно, что Анастасия — алкоголичка — защищает наркоманку в данном случае», — заявила Борисова.
Волочкова оскорбилась и парировала, что Дана просто пиарится на ее имени.
«Ты себя этим самым унижаешь», — сказала Анстасия.
Также Борисова опубликовала в Instagram фрагмент записи программы с перепалкой.
«Иногда полезно не проявлять малодушие и созависимость, а сказать правду в глаза. Ведь все равно за спиной все замечают и обсуждают это», — считает Дана.
Как ранее писали «ФАКТЫ», в СМИ появились новости о задержании Бочкаревой с наркотиками. Ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Поведение актрисы показалось странным. На вопрос не употребляла ли она запрещенные вещества, актриса призналась, что спрятала в трусах купюру с «этим веществом». Позже Бочкарева все отрицала, несмотря на существующее видео.
Сейчас Наталья и вовсе исчезла: она забрала детей и уехала в неизвестном направлении, не появляется и в социальных сетях.
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