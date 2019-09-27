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Галкин превратился в Собчак, а Басков – в Брэда Питта: сеть захватило приложение Gradient
Раньше в сети пользовалось популярностью приложение, с помощью которого можно было увидеть себя в старости, то сейчас набирает обороты новая программа Gradient. Она позволяет узнать по фотографии, на кого из знаменитостей похож человек. Первыми модное приложение протестировали звезды шоу-бизнеса. Результаты оказались весьма неожиданными.
Российский юморист Максим Галкин оказался похож на телеведущую Ксению Собчак. Результат так повеселил комика, что он попросил телефон Константина Богомолова.
«У меня есть», — тут же отозвалась Анастасия Волочкова. Готовность поделиться контактом Богомолова выразил также Николай Басков и еще парочка звезд.
«Сначала — ко мне!» — заявил Галкину бывший муж Собчак Максим Виторган.
«И чтобы всё по сценарию было: сначала Максим, потом катафалк», «Обожаю ваше чувство юмора. Так тонко только вы можете подметить», «Как прекрасно, когда у человека всё в порядке с юмором», — пишут подписчики под фото с забавным перевоплощением.
Певец Николай Басков оказался похож на нескольких персонажей — голливудских актеров Брэда Питта, Антонио Бандераса и генсека Иосифа Сталина.
«Наверное, во мне точно живут эти три человека. Надо поработать над своим внутренним Я», — пошутил Басков под фото.
Украинскому телеведущему Александру Педану программа выдала также три варианта.
Комик Гарик Харламов написал, что с похмелья похож на Мэтта Деймона.
Ольга Бузова также испытала на себе приложение. Программа посчитала, что она похожа на Дженнифер Лопез.
Ранее «ФАКТЫ» предлагали с помощью приложения посмотреть, как украинские политики будут выглядеть в старости.
Также показали знаменитых спортсменов в возрасте.
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