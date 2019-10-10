Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Китае (видео)

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 23-ю строчку в мировом женском рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с китаянкой Шуай Пэн, которую уже однажды обыгрывала (6:1, 6:4) в январе 2019-го на победном для себя турнире в тайском Хуахине. Внешне легко далась Даяне победа и на этот раз: украинка справилась с соперницей чуть более чем за час в двух сетах — 6:2, 6:4.

За выход в четвертьфинал Ястремская заработала 8 898 долларов призовых. Теперь ее ожидает встреча с россиянкой Вероникой Кудерметовой (45-я), которая фактически без борьбы обыграла Чжэн Сайсай (38-я) — при счете 0:5 в первом сете китаянка снялась с матча.

Другая украинка Катерина Козлова (83-я) завершила выступление на турнире в австрийском Линце, не доиграв матч второго круга против 15-летней американки Кори Гауфф (110-я) — в третьем сете при счете 2:0 в пользу соперницы Катерина взяла медицинский тайм-аут, после чего приняла решение не продолжать борьбу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA, где будет защищать свой чемпионский титул.

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