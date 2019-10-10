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Деньги

Курс валют 10 октября: за сколько можно купить и продать доллары в украинских банках

9:37 10 октября 2019 240
Валюта
Инф. «ФАКТОВ»

На 10 октября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на том же уровне, на котором он был в предыдущий день. Так, курс гривны к доллару составляет 24,70 гривен за доллар.

На 10 октября 100 долларов стоят 2470,1001 гривен. При этом курс доллара на 9 октября составлял 2470,7021 гривен за 100 долларов.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, американская валюта в продаже подешевела на 3 копейки — до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке снизился до 24,71 гривен за доллар. Евро в продаже также подешевело — на 3 копейки, до 27,14 гривен.

Как сообщалось ранее, эксперты предсказывают значительное падение курса доллара — названа веская причина этого.

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