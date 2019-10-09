Доллар будет падать: какой курс прогнозируют эксперты

Деньги

Курс доллара в Украине демонстрирует завидную гибкость: в среду, 9 октября, американская валюта подешевела на 16 копеек после роста на 26 копеек днем ранее. Таким образом, по сравнению с понедельником, 7 октября, американская валюта подорожала на 10 копеек, а европейская — на 12 копеек. Так, 9 октября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,71 грн за доллар и 27,14 грн за евро. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,71 грн, купить — по 25,07 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 27 грн, купить — по 27,52 грн.

«Курс украинской гривни с утра в среду немного понизился, и она торгуется на уровне 24,72 гривни за доллар, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — При этом хорошей новостью для рынка стало известие о том, что Европейский банк реконструкции и развития выделил 120 млн евро в рамках новой программы финансирования малого и среднего бизнеса в Украине. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сможет немного укрепиться на фоне финансовой помощи Украине и подняться к отметке 24,6 гривни за доллар».

Похожие прогнозы дают и другие эксперты.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар по отношению к гривне на разных сегментах валютного рынка вел себя по-разному. Запаздывающий официальный курс еще рос, на других же сегментах он снизился на 0,8—2,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,2 грн до 24,71 грн (+2,1%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,90—24,93 грн до 24,71—24,73 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,91—25,63 грн до 24,70—25,07 грн (-0,9%/-2,1%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 2,9% до 1,5% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. Это свидетельствует о серьезной стабилизации ситуации в секторе наличной валюты по сравнению с серединой прошлой недели.

Серьезный рост стоимости иностранной валюты наблюдался в конце позапрошлой — начале прошлой недели. Наиболее интенсивно это происходило в прошлые вторник и среду. Именно в прошлую среду доллар на межбанке и наличный доллар в банках достиг своего локального максимума, после чего ситуация нормализовалась, курс пошел вниз, а потом стабилизировался.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках — по 24,5/24,8 грн".

Стоит отметить, что в правительстве к концу года прогнозируют курс национальной валюты выше, чем предполагалось ранее. В Министерстве экономического развития и торговли представили предварительный маркоэкономический прогноз, составленный по оценкам экспертов.

Согласно этому документу рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 3,2%. Напомним, в апреле министерство прогнозировало рост ВВП на 2,7%. В 2020 году рост ВВП планируется на уровне 3,2%, хотя ранее предполагалось, что он составит 3%. Скорректирован прогноз и по курсу гривни. Так, ранее в Минэкономики ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 гривен, а в 2020 году — 29,18 гривни. Теперь в обновленных прогнозах курс доллара снизили до 26,3 гривни и 27,3 гривни соответственно.

В Минэкономики отмечают, что этот макроэкономический прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов.

Ранее в Кабмине неоднократно заявляли, что укреплению курса национальной валюты способствуют возросшие поступления иностранной валюты от продажи государственных ценных бумаг. В частности, во вторник, 8 октября, Министерство финансов продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 2,15 млрд грн. Стоит напомнить, что ОВГЗ — это ценные бумаги, выпускаемые Минфином для привлечения средств в государственный бюджет.

«Долг под контролем, — написала в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова. — Очередной аукцион — очередное снижение стоимости заимствований. Несмотря на мифы, Минфин четко движется по стратегии управления долгом на 3 года, которая является публичной и открытой как для украинских и международных инвесторов, так и для граждан и парламента, и обеспечивает своевременное выполнение бюджета и финансирование обороны, безопасности, образования, медицины».

Активное участие в выкупе иностранной валюты принимает и Национальный банк Украины. Как сообщили в пресс-службе НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 международные резервы Украины составили 21 млрд 437 млн 700 тысяч долларов США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Нынешний объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, — отметили в НБУ.

Стоит отметить, что некоторые эксперты, в отличие от чиновников, не столь оптимистичны в своих прогнозах относительно курса гривни.

«Притока валюты на рынок со стороны нерезидентов в ходе сегодняшних торгов на межбанке ждать не приходится — слишком малый объем ОВГЗ вчера на аукцион выставил Минфин, — сообщил порталу UBR финансовый аналитик Василий Невмержицкий. — В то же время ведомство сегодня погасит 6 млрд грн по гривневым ценным бумагам, размещенным в марте 2019 году. Часть этих средств неизбежно попадет на межбанк: многие банки хотят заработать на продаже валюты населению онлайн. Сейчас разница между наличным и курсом межбанка позволяет получить большую доходность, чем по депозитным сертификатам НБУ. Поэтому в ходе сегодняшних торгов доллар может подорожать примерно на 10 копеек», — отметил эксперт.

Стоить напомнить, что на днях НБУ отложил крайний срок полного перехода Украины на IBAN — международный реквизит банковского счета, с 1 ноября на 12 января 2020 года. Таким образом, уже с 13 января вся Украина должна перейти исключительно на счета в формате IBAN.

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