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Возраст нипочем: 55-летняя Моника Беллуччи показала экстремальное декольте в прозрачном топе (фото)

10:06 10 октября 2019 96
Моника Беллуччи
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, которая кардинально сменила имидж, отрезав свои длинные волосы, произвела фурор новым светским выходом. 55-летняя звезда приковала к себе взоры на приеме Американской академии кинематографических искусств и наук в Риме.

На красной дорожке в Палаццо Барберини Моника появилась в элегантном, но в то же время сексуальном наряде, выгодно подчеркивающем ее формы.
Для выхода Беллуччи выбрала сдержанный черный брючный костюм. А под него надела прозрачный корсет с экстремальным декольте, подчеркивающем пышную грудь. Безупречный образ Моника дополнила массивными серьгами.

Напомним, с новой стрижкой Моника впервые появилась на показе Dolce&Gabbana Недели моды в Милане.

А еще недавно она блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в красном кружевном платье с открытой спиной. Кстати, тогда актриса впервые после развода позировала с Венсаном Касселем.

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