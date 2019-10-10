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В Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста: первые подробности
В оккупированном Крыму задержали проукраинского активиста из Сак Олега Приходько. Сейчас в Крыму распространены доносы на людей, которые поддерживают Украину. О задержании Эдуард Леонов, украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва, сообщил изданию Крым. Реалии.
«Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет», — сказал Эдуард Леонов.
Российские силовики официальных комментариев пока не дают.
Ранее сообщалось, что Олега Приходько судили за то, что у него были украинский и крымскотатарский флаги — российский суд признал это публичной демонстрацией нацисткой атрибутики или символики.
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