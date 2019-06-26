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Наказали за флаги: в Крыму судили проукраинского активиста
В оккупированном Крыму Сакский районный суд во вторник, 25 июня, вынес решение в отношении жителя села Орехово, проукраинского активиста Олега Приходько, назначив ему штраф в 2 тысячи рублей. Напомним, суд Симферополя продлил на два месяца срок содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
Как сообщает ресурс «Крым.Реалии», Приходько признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики.
В действительности, активиста наказали за то, что у него в машине были украинский и крымскотатарский флаг, а дома под беседкой развевается сине-желтое полотнище.
«Они очень долго думали вердикт. Суд начался в 4 часа дня и закончился почти в 11 вечера. 67 страниц, целый том, на меня составили, что я занимаюсь пропагандой… Все это фальшь. Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг. Это все из-за этого», — цитирует издание слова Приходько.
Ранее активиста уже задерживали российские силовики за украинские номерные знаки на автомобиле.
После аннексии Крыма российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
Как писали «ФАКТЫ», украинские политики, выходцы из Крыма, считают, что крымчане были бы рады возвращению украинской власти на полуостров.
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