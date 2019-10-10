Украина

В Украине указали на явное отличие стратегии Зеленского и Порошенко по войне с Россией

Между позициями президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского по войне с РФ есть стратегическая разница. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал известный дипломат Александр Чалый.

«Порошенко установление мира на Донбассе видел только через принуждение России к миру с помощью международной коалиции и антироссийских санкций. Абсолютно очевидно, что сегодня такая стратегия прекращения войны на Донбассе нерациональна и неэффективна. Она привела к ситуации «ни войны, ни мира», — отметил Чалый.

Народ требовал от Зеленского изменить ситуацию, но в это время изменилась обстановка. Раньше Запад в основном пребывал в конфронтации с Россией, а сегодня он пытается вести диалог с РФ. Это доказывают и возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, и заявления президентов Макрона, Трампа.

«Но давайте сосредоточимся на трех первых этапах имплементации „Минска“ — завершим обмен военнопленными, разведем войска и прекратим огонь, или прекратим огонь и разведем войска. Если Зеленскому удастся этого добиться, будет большой стратегический успех. Если не удастся, необходимо соглашаться на введение миротворческих сил на линию разграничения», — говорит дипломат.

Чалый считает, что в дальнейшем миротворцы могут оказаться и на украинско-российской границе. Однако сейчас такое требование абсолютно нереально.

Ранее сообщалось, что военный эксперт оценил последствия ввода миротворцев на Донбасс.

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