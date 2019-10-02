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Военный эксперт рассказал, можно ли при помощи миротворцев решить проблему Донбасса
Введение миротворческой миссии на оккупированный Россией Донбасс не является панацеей и может быть сверхэффективным только если полностью будет отсутствовать возможность влияния на ситуацию внешних факторов. В частности, должна быть обеспечена надежная охрана границы, чтобы вооруженные группы с сопредельной территории не могли туда заходить. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» рассказал военный эксперт, участник миротворческой миссии в Ираке, полковник в отставке Сергей Грабский.
По его оценке, в случае с Украиной необходимым и достаточным условием введения миротворческой миссии будет то, что граница полностью перейдет под контроль миротворцев и на нашей территории не останется российских, да и вообще любых незаконных вооруженных подразделений.
Тогда и только тогда администрация ООН примет на себя ответственность за правопорядок, за поддержание и обеспечение жизнедеятельности района проведения операции.
Она же должна обеспечить функционирование подразделений гражданской полиции, которые полностью возьмут под контроль все сферы жизнедеятельности региона.
Что же касается задачи гуманитарных организаций, которые также заходят на территорию вместе с миротворцами, то их задачей является снижение градуса конфликта.
Напомним, ранее стало известно о возможности включения представителей Беларуси в состав миротворческой миссии.
Полный текст интервью с Сергеем Грабским читайте в статье «ФАКТОВ» «России все труднее содержать „ДНР"-"ЛНР“, вскоре Путин согласится на миротворцев, — военный эксперт»
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