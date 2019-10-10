«Бабье лето» продолжается: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

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Погода в Украине продолжает радовать теплом. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.
В пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, но все равно будет достаточно тепло. В течение дня температура воздуха составит +12, +16 градусов, а на юге: +15, +20 градусов.
Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковщины, а также в центре страны, кроме Винницкой области. Они могут быть сильными. На Западе и Севере также есть вероятность осадков, но небольших и локальных.
В Киеве 11 октября ожидается свежая погода — с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого. На выходные все снова смогут радоваться теплу и солнцу — ожидается +16, +23 градуса.
На Покров погода в Украине ожидается просто роскошной — будет солнечно, ясно, температура: +20, +25 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украине повышается температура воздуха.
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