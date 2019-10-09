Украина

Все идет к потеплению: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В среду, 9 октября, в Украине сохранится прохладная погода. Только в западных и Житомирской, днем и в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м / с, в западных областях отдельные порывы до 15−20 м/с. Такой прогноз составили синоптики Укргидрометцентра.

Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях 1−6 градусов тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0−5 градусов. Температура днем 8−13 градусов тепла, в южной части, на Прикарпатье и в Закарпатье — до 19 градусов тепла.

В Киеве ночью будет без заморозков: +4, +5 градусов, а днем ожидается около +12. Будет облачно и пройдет небольшой дождь.

Как и предупреждали синоптики, 9 октября в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Одесской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг, 10 октября, ночная температура поднимется до 9−11 градусов на западе и в центре, на юге — до 11 градусов тепла. Днем будет +15−17 на востоке, 19−22 на юге и в центре. Солнечно и тепло также будет в западных областях — 13−19 градусов со знаком «плюс».

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 13 октября, будет солнечно и тепло. На Покров, День защитника Украины, также ожидается прекрасная погода — без осадков и до +22 градусов.

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