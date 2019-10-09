Создастся иллюзия весенней погоды: синоптик дала прогноз на завтра

Украина

В Украине с сегодняшнего дня начинает повышаться температура воздуха. Ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут территорию страны, за исключением, возможно, крайнего востока. А днем в четверг, 10 октября, столбики термометров поднимутся до + 14 + 20 градусов. Немного свежее будет в западных областях — + 12 + 16 градусов.

О такой позитивной синоптической ситуации пишет в Facebook Наталья Диденко.

По ее словам, дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.

Между тем, синоптик прогнозирует порывистый юго-западный ветер, который может переходить в сильный.

В Киеве днем ​​в четверг ожидается потепление до + 16 + 18 градусов. На небе возможны облака, но без существенных осадков.

«При такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды», — отмечает Диденко и желает всем весеннего настроения.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в предстоящий уик-энд и на Покрова, 14 октября, в Украине будет солнечно и тепло. В некоторых районах воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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