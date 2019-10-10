Мир

В четверг, 10 октября, полиция немецкого города Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) объявила о завершении спецоперации, которая проводилась в связи с вооруженным нападением на местную синагогу. Как сообщали «ФАКТЫ», 9 октября в Галле были убиты два человека, еще несколько местных жителей получили ранения. Власти Германии официально признали, что это был теракт, совершенный на почве антисемитизма.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила родственникам жертв трагедии глубочайшее соболезнование. Вечером она посетила синагогу в Берлине, где заявила: «Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур, благодарность силам безопасности, которые еще проводят операцию».

Подозреваемый в вооруженном нападении в Галле арестован. По данным газеты Bild, это 27-летний Штефан Баллет. Полиция пришла к выводу, что первоначальные сообщения, будто стрельбу вели два человека, не соответствуют действительности. По всей видимости, люди видели один и тот же автомобиль — серый Volkswagen Golf, на котором Баллет передвигался по городу. Все это произошло в довольно короткий промежуток времени, и напуганные свидетели решили, что стрелков было как минимум двое.

Теперь же полиция восстановила хронологию событий. Поскольку Баллет был один, и он находится под стражей, операцию решено прекратить.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что Штефан, подражая стрелку из Крайстчерча Брентону Тарранту, совершившему 15 марта 2019 года самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии, вел видеорепортаж в режиме реального времени в интернете. Камеру он закрепил у себя на шлеме. Вся видеозапись длится 35 минут. Начинается она с того, что Баллет сидит в машине и рассуждает о причинах упадка западной цивилизации. Они винит во всем феминисток и евреев. Кроме того, оскорбительно высказывается и в адрес иммигрантов. Особенно ему не нравятся турки.

Следующая часть записи сделана уже после того, как Штефан совершил нападение на синагогу. Он выражает сожаление в связи с тем, что ему так и не удалось проникнуть внутрь.

Действительно, председатель еврейской общины Галле Макс Привороцкий, который находился в момент нападения внутри синагоги вместе с еще примерно 80 верующими, рассказал, что стрелок несколько минут пытался проникнуть внутрь. К счастью, крепкие двери выдержали. Привороцкий видел с помощью камеры наружного наблюдения, как нападавший неоднократно стрелял в дверь синагоги, затем бросил несколько бутылок с зажигательной смесью и что-то похожее на гранату.

Раздосадованный неудачей Баллет двинулся по улице к еврейскому кладбищу. В этот момент его окликнула проходившая мимо женщина, и Штефан ее застрелил. Затем он бросил гранату через кладбищенскую ограду и пошел дальше по направлению к кебабной. Там он прямо возле входной двери застрелил мужчину. Достал еще одну гранату и швырнул ее внутрь. Она не взорвалась. Произведя еще несколько выстрелов наугад, Баллет вернулся к машине и скрылся.

Спустя несколько минут он остановился посреди улицы, вышел из автомобиля и произвел два или три выстрела из оружия, которое напоминало гранатомет. Этот момент был снят на видео случайным свидетелем. Данная запись помогла полиции быстро установить регистрационный номер Volkswagen Golf.

Баллет принялся колесить по окрестностям Галле в радиусе примерно 14−15 километров. Он открывал огонь еще в двух населенных пунктах. В одном из них бросил Volkswagen и угнал другую машину, ранив при этом двух человек. Вторую машину он тоже бросил, по всей видимости, закончился бензин. Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался уехать на такси. По некоторым данным, Штефан направлялся в сторону Лейпцига или Дрездена.

Как сообщает Der Spiegel, Баллет ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он не совершал никаких, даже мелких правонарушений.

Европарламент на своем заседании почтил память погибших в Галле минутой молчания. «Наши мысли направлены на Германию и еврейскую общину этой страны», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил атаку в Галле, назвав ее очередным трагическим актом антисемитизма. Он призвал к решительной борьбе с проявлениями ненависти к евреям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о странном ДТП в немецком городе Лимбург 7 октября, заставившем немецкие СМИ заговорить об угрозе терактов в Германии. Там сириец, угнавший грузовик, протаранил в центре города сразу восемь автомобилей. Пострадали девять человек. Пока не известно, может ли теракт в Галле быть как-то связан с произошедшим накануне дорожным инцидентом в Лимбурге.

Фото dpa

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