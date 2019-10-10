Michelle Andrade показала страсть с судьей «Танців з зірками» (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Michelle Andrade, удивившая страстным танцем с судьей шоу «Танці з зірками» Франциско Гомесом во фремя финала конкурса «Мисс Украина», порадовала поклонников новой работой. Она выпустила клип на украиноязычную песню «Не знаю».

Франциско стал тем самым героем, который покорил сердце строптивой певицы. По сюжету клипа она видит только его одного, а все поклонники — просто тени. В клипе влюбленные показали страсть под луной и проливным дождем, певица предстала в соблазнительных огненных образах.

Кстати, Гомес, который работал с Мадонной, Дженнифер Лопес и другими мировыми знаменитостями, выступил и хореографом-постановщиком в клипе.

«Эта песня и мой внешний вид отражают то, что сейчас происходит в моей душе. Если хотите заглянуть мне в сердце, просто послушайте, посмотрите, и вы поймете» — сказала Michelle.

Режиссерами видео стали Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха, которые ранее сняли для Michelle Andrade lyric-video Musica, Corazon и клип Tranquila.

О том, как прошел седьмой эфир «Танців з зірками», самые яркие моменты и подробности — читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter