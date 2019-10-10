- 16:33 Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака
- 16:31 "Укрзалізниця" ввела новшество для пассажиров поездов на Донбасс
- 16:16 Российский Олег Винник резко высказался по поводу болезни Анастасии Заворотнюк
- 16:08 Бразилия – Сенегал — 1:1: онлайн видео голов товарищеского матча
- 16:02 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 15:56 Германия отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса
- 15:45 "Скорая" перевернулась после аварии в центре Киева: первые фото с места ДТП
- 15:31 На Тернопольщине соседка вытащила из горящего дома троих детей: эксклюзивные подробности
- 15:19 Под Киевом авто сбило ребенка на "зебре": в сеть попало жуткое видео происшествия
- 15:16 В Европарламенте резко выступили против «формулы Штайнмайера»
- 14:57 Michelle Andrade показала страсть с судьей «Танців з зірками»
- 14:52 Цирк с декорациями: как в сети отреагировали на неформатное общение Зеленского с журналистами
Michelle Andrade показала страсть с судьей «Танців з зірками» (видео)
Популярная певица Michelle Andrade, удивившая страстным танцем с судьей шоу «Танці з зірками» Франциско Гомесом во фремя финала конкурса «Мисс Украина», порадовала поклонников новой работой. Она выпустила клип на украиноязычную песню «Не знаю».
Франциско стал тем самым героем, который покорил сердце строптивой певицы. По сюжету клипа она видит только его одного, а все поклонники — просто тени. В клипе влюбленные показали страсть под луной и проливным дождем, певица предстала в соблазнительных огненных образах.
Кстати, Гомес, который работал с Мадонной, Дженнифер Лопес и другими мировыми знаменитостями, выступил и хореографом-постановщиком в клипе.
«Эта песня и мой внешний вид отражают то, что сейчас происходит в моей душе. Если хотите заглянуть мне в сердце, просто послушайте, посмотрите, и вы поймете» — сказала Michelle.
Режиссерами видео стали Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха, которые ранее сняли для Michelle Andrade lyric-video Musica, Corazon и клип Tranquila.
О том, как прошел седьмой эфир «Танців з зірками», самые яркие моменты и подробности — читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)
Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...