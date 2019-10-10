Украина

В Европарламенте резко выступили против «формулы Штайнмайера»

Группа европейских народников в Европарламенте убеждена, что единственной стороной, которая выиграет от «формулы Штайнмайера», будет Россия. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Позицию группы озвучила депутат от Латвии Сандра Калниете.

«Я бы хотела верить, что эти договоренности — шаг вперед в направлении мирного решения, но у меня есть некоторые сомнения», — сказала она.

По ее словам, единственная сторона, которой выгодна «формула Штайнмайера», — это Россия.

«Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и сепаратисты получат некоторую легитимность. Это то, что нужно России», — заявила политик.

«Я считаю, что пришло время для того, чтобы некоторые европейские лидеры перестали флиртовать с Путиным», — поддержал мнение Сандры Калниете представитель Болгарии Александр Александров-Йорданов.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается найти компромисс для реинтеграции Донбасса, который не будет выглядеть капитуляцией.

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