Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса: озвучено важное предупреждение

Украина

Путин хочет имитировать уход с Донбасса ради снятия с себя европейских санкций. С такой оценкой «формулы Штайнмайера» выступил российский историк и политолог Валерий Соловей. Напомним, кремлевский пропагандист проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

Как рассказал историк UKRLIFE.TV, желание отдать Донбасс сочетается у российского лидера с желанием контролировать этот стратегический регион (способы общеизвестны), чтобы контролировать Украину.

По его словам, в каком-то смысле Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса в Украину, но заинтересован на своих условиях.

«Я не уверен, что у президента Украины есть большой выбор», — сказал Соловей, выразив опасение, что Киеву придется иметь дело с Россией практически на ее условиях.

И пока Путин считает, что очень успешно переигрывает Зеленского, для украинского лидера это будет похоже на «Брестский мир» — когда можно выиграть время, чтобы получить стратегическое преимущество.

«Будет ли использовано это время, никто не знает, это зависит от воли и сплоченности украинской элиты», — считает Соловей, призывая безотлагательно представителей власти Украины начертить стратегический путь к успеху.

Напомним, в Киеве возле посольства Российской Федерации в Украине прошла импровизированная акция «Суд над Путиным», участие в которой приняли бывшие политзаключенные Кремля.

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