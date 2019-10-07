24.75 / 25.18 27.04 / 27.64
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса: озвучено важное предупреждение

19:56 7 октября 2019 83
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Путин хочет имитировать уход с Донбасса ради снятия с себя европейских санкций. С такой оценкой «формулы Штайнмайера» выступил российский историк и политолог Валерий Соловей. Напомним, кремлевский пропагандист проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

Как рассказал историк UKRLIFE.TV, желание отдать Донбасс сочетается у российского лидера с желанием контролировать этот стратегический регион (способы общеизвестны), чтобы контролировать Украину.

По его словам, в каком-то смысле Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса в Украину, но заинтересован на своих условиях.

«Я не уверен, что у президента Украины есть большой выбор», — сказал Соловей, выразив опасение, что Киеву придется иметь дело с Россией практически на ее условиях.

И пока Путин считает, что очень успешно переигрывает Зеленского, для украинского лидера это будет похоже на «Брестский мир» — когда можно выиграть время, чтобы получить стратегическое преимущество.

«Будет ли использовано это время, никто не знает, это зависит от воли и сплоченности украинской элиты», — считает Соловей, призывая безотлагательно представителей власти Украины начертить стратегический путь к успеху.

Напомним, в Киеве возле посольства Российской Федерации в Украине прошла импровизированная акция «Суд над Путиным», участие в которой приняли бывшие политзаключенные Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер