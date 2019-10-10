Стиль жизни

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 18 октября, — день, когда стоит переделать все и планировать выходные.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам звезды советуют не общаться с незнакомцами в общественных местах, можете потерять личные вещи и кошелек.

Телец

Вы устали, пора отдохнуть. Плохой день для проведения торжественных встреч и семейных застолий.

Близнецы

Хороший день, чтобы найти новых друзей в сети или приютить животное.

Рак

Хороший день для оформления документов, а также для проведения сделок с недвижимостью.

Лев

Стоит забыть о высокомерии и наладить отношения с друзьями, родными или коллегами.

Дева

Девы могут стать объектом критики, но не обращайте внимания, это все — зависть.

Весы

Весы решат сложный вопрос, связанный с документами, договорами или с устранением финансового дефицита.

Скорпион

Если будете мыслить позитивно, есть все шансы позитивно и продуктивно завершить трудовую неделю.

Стрелец

Стрельцам стоит заняться своими делами, не требуя от своего окружения ни внимания, ни особой заботы.

Козерог

Высока вероятность конфликтов с коллегами, зато в профессиональных делах — предельная ясность.

Водолей

Звезды не рекомендуют приступать к новым делам, ваши близкие не смогут вам помочь.

Рыбы

Возможен денежный дефицит, призывающий к экономии. Зато в личной жизни все будет отлично.

Удачного вам дня!

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