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Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
Пятница, 18 октября, — день, когда стоит переделать все и планировать выходные.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам звезды советуют не общаться с незнакомцами в общественных местах, можете потерять личные вещи и кошелек.
Телец
Вы устали, пора отдохнуть. Плохой день для проведения торжественных встреч и семейных застолий.
Близнецы
Хороший день, чтобы найти новых друзей в сети или приютить животное.
Рак
Хороший день для оформления документов, а также для проведения сделок с недвижимостью.
Лев
Стоит забыть о высокомерии и наладить отношения с друзьями, родными или коллегами.
Дева
Девы могут стать объектом критики, но не обращайте внимания, это все — зависть.
Весы
Весы решат сложный вопрос, связанный с документами, договорами или с устранением финансового дефицита.
Скорпион
Если будете мыслить позитивно, есть все шансы позитивно и продуктивно завершить трудовую неделю.
Стрелец
Стрельцам стоит заняться своими делами, не требуя от своего окружения ни внимания, ни особой заботы.
Козерог
Высока вероятность конфликтов с коллегами, зато в профессиональных делах — предельная ясность.
Водолей
Звезды не рекомендуют приступать к новым делам, ваши близкие не смогут вам помочь.
Рыбы
Возможен денежный дефицит, призывающий к экономии. Зато в личной жизни все будет отлично.
Удачного вам дня!
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