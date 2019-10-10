24.69 / 25.00 27.19 / 27.68
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

5:34 18 октября 2019 63
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня хороший день для вечеринок, прогулок с друзьями и релакса.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака.

Овен

До обеда стоит решить все вопросы с документами и финансами.

Телец

Лучшее, что вы можете сделать сегодня, — это провести вечер с любимым человеком в спокойной романтической обстановке.

Близнецы

Звезды советуют прибегнуть к помощи тех, кто вам близок и кому вы доверяете.

Рак

Не торопите партнера с ответом, высока вероятность испытать разочарование.

Лев

Сегодня отличный день для налаживания отношений с любимым человеком.

Дева

Не воспитывайте никого, лучше отправляйтесь баловать себя и обновлять гардероб.

Весы

Звезды советуют принять дома гостей, возможны приятные знакомства с интересными личностями.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для заключения выгодных сделок, а также для личных покупок.

Стрелец

Стрельцов ждут успехи на работе, а вечер подходит для прогулки или романтического свидания.

Козерог

Избегайте конфликтов с родственниками, не начинайте откровенничать с ними.

Водолей

Сегодня возможны незапланированные расходы и страстные свидания. День не подходит для свадеб.

Рыбы

Звезды советуют быть очень аккуратными с электронными деньгами или с банковскими кредитными картами.

Удачного вам дня!

Читайте также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жёстком требовании к пенсионерам одной категории

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Гороскоп

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер