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К чему готовиться: гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
Сегодня хороший день для вечеринок, прогулок с друзьями и релакса.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака.
Овен
До обеда стоит решить все вопросы с документами и финансами.
Телец
Лучшее, что вы можете сделать сегодня, — это провести вечер с любимым человеком в спокойной романтической обстановке.
Близнецы
Звезды советуют прибегнуть к помощи тех, кто вам близок и кому вы доверяете.
Рак
Не торопите партнера с ответом, высока вероятность испытать разочарование.
Лев
Сегодня отличный день для налаживания отношений с любимым человеком.
Дева
Не воспитывайте никого, лучше отправляйтесь баловать себя и обновлять гардероб.
Весы
Звезды советуют принять дома гостей, возможны приятные знакомства с интересными личностями.
Скорпион
Сегодня благоприятный день для заключения выгодных сделок, а также для личных покупок.
Стрелец
Стрельцов ждут успехи на работе, а вечер подходит для прогулки или романтического свидания.
Козерог
Избегайте конфликтов с родственниками, не начинайте откровенничать с ними.
Водолей
Сегодня возможны незапланированные расходы и страстные свидания. День не подходит для свадеб.
Рыбы
Звезды советуют быть очень аккуратными с электронными деньгами или с банковскими кредитными картами.
Удачного вам дня!
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!