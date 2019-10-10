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Украина

Штаб ООС сообщил о гибели бойца ВСУ во время обстрела на Донбассе 10 октября

16:56 10 октября 2019 103
Гибель военного
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 октября, во время вражеского обстрела позиций Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Обстоятельства инцидента выясняет рабочая группа правопорядка ВСУ. Об этом пресс-центр Штаба ООС сообщил в Facebook.

Имя бойца и место его гибели не разглашается.

Утром 10 октября украинские военные констатировали, что противник в который раз нарушил режим прекращения огня — вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Новолуганское, Красногоровка, Гладосово. Там оккупанты применили запрещенные «минскими соглашениями» артиллерийские системы калибра 122 мм (12 снарядов), минометы 120 мм (12 мин), а также 82 мм (24 мины). А 9 октября вооруженные группировки произвели обстрел из минометов 82 мм (3 мины) на участке разведения в Золотом-4.

Отметим, что разведение сил и средств возможно только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Напомним, 8 октября на линии соприкосновения погиб боец 56-й Отдельной механизированной бригады Андрей Батин, а 6 октября жертвой вражеского обстрела стал уроженец Николаевской области, служивший в 28-й бригаде ВСУ Иван Дейкун.

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