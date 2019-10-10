- 19:32 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 19:24 Никита Хрущев, покидая из-за интриг пост генсека, сказал: «Пусть теперь справляются сами»
- 19:20 "Скорая" перевернулась после аварии в центре Киева: первые фото и видео с места ДТП
- 19:19 Помогавшие Джулиани и Трампу бизнесмены с украинскими корнями пытались бежать из США
- 19:10 НБУ резко обвалил курс доллара
- 19:09 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:08 Среди больших политиков только Ляшко пока не побоялся выступить против импорта российской электроэнергии — Карасев
- 19:01 Маркетолог с дипломом фармацевта: что известно о новом сопернике Усика
- 18:56 Forbes опубликовал рейтинг самых богатых американок: кто в него вошел
- 18:44 "Продавать только украинцам": Зеленский внес ясность в вопрос о торговле землей
- 18:38 Был зол и пьян: полиция нашла хулигана, разбившего мемориальный знак атошникам на Полтавщине
- 18:35 Как наполнить дом позитивной энергией: советы психолога
Среди больших политиков только Ляшко пока не побоялся выступить против импорта российской электроэнергии — Карасев
Политолог Вадим Карасев заявил, что в Украине назрела сложная и вопиющая проблема — импорт электроэнергии из Российской Федерации. Но из политиков пока лишь Олег Ляшко четко выразил свою категоричную позицию по этому вопросу. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме. Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию. Очень надеюсь, что он первый из политиков, но не последний. Проблема очень серьезная», — написал Карасев.
По его мнению, импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ) чреват для Украины тем, что отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.
«Эксперты говорят, что 4 года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил „здесь и сейчас“ заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности», — уверен политолог.
По его словам, позиции экспертов понятны, а вот политики — как в рот воды набрали.
«Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, а больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала?» — задался вопросом Карасев.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который была пролоббирована справка, позволившая закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.
1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондар заявил, что будет инициировать отмену поправки об импорте электроэнергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»