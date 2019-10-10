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НБУ резко обвалил курс доллара
Национальный банк Украины снова снизил официальный курс доллара в Украине, обнародовав на своем сайте курсы валют на 11 октября 2019 года. Напомним, в среду, 9 октября, американская валюта подешевела на 16 копеек после роста на 26 копеек днем ранее.
Таким образом, официальный курс гривни к доллару на 11 октября установлен на 2453,0569 гривен за 100 долларов, что на 18 копеек ниже, чем по сравнению с данными на 10 октября (2470,1001 гривен за 100 долларов).
Напомним, по оценке опрошенных «ФАКТАМИ» экспертов валютного рынка, в ближайшей перспективе гривня сможет немного укрепиться на фоне финансовой помощи Украине и подняться к отметке 24,6 гривни за доллар.
Также «ФАКТЫ» писали о новом налоге на обмен наличной валюты, который предложил ввести народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
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