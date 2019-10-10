24.53 / 24.88 26.87 / 27.37
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

20:02 10 октября 2019 2854
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российские СМИ, которые распространили слух о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, решили «развить тему» и написали о тайной кремации и похоронах. После этого некоторые из них попытались проникнуть на кладбище, где нашли последний приют родные актрисы, и поискать «следы» похорон.

Заворотнюк

Могила Заворотнюк

На Анкудиновском кладбище находятся могилы отца и брата Анастасии, именно там, по слухам, тайно захоронили урну с прахом актрисы.

Могила Заворотнюк

Но, как пишут, Дни.ру, свежих следов на могилах не оказалось, а значит — Заворотнюк жива.

Могила Заворотнюк

Интересно, что, по информации издания, к могилам можно попасть лишь в сопровождении родных актрисы, иначе охрана не пропустит. Кто именно провел фотографа на кладбище или продал фото, не уточняется.

Напомним, что в сети также распространили информацию о параличе Заворотнюк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Заворотнюк

Российский Олег Винник резко высказался по поводу болезни Анастасии Заворотнюк

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Гороскоп

Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер