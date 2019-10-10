Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российские СМИ, которые распространили слух о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, решили «развить тему» и написали о тайной кремации и похоронах. После этого некоторые из них попытались проникнуть на кладбище, где нашли последний приют родные актрисы, и поискать «следы» похорон.

На Анкудиновском кладбище находятся могилы отца и брата Анастасии, именно там, по слухам, тайно захоронили урну с прахом актрисы.

Но, как пишут, Дни.ру, свежих следов на могилах не оказалось, а значит — Заворотнюк жива.

Интересно, что, по информации издания, к могилам можно попасть лишь в сопровождении родных актрисы, иначе охрана не пропустит. Кто именно провел фотографа на кладбище или продал фото, не уточняется.

Напомним, что в сети также распространили информацию о параличе Заворотнюк.



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