- 21:04 Суд арестовал одесских патрульных, подозреваемых в избиении людей
- 20:47 Все оплачено: стало известно, кто заплатил за угощение для журналистов во время пресс-марафона Зеленского
- 20:36 Зеленский заявил, что проблему с обеспечением жильем переселенцев мог бы решить за год
- 20:19 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 20:18 ДТЭК начал сотрудничество с национальной энергетической компанией Хорватии
- 20:02 Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк
- 19:59 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:24 Никита Хрущев, покидая из-за интриг пост генсека, сказал: «Пусть теперь справляются сами»
- 19:20 "Скорая" перевернулась после аварии в центре Киева: первые фото и видео с места ДТП
- 19:19 Помогавшие Джулиани и Трампу бизнесмены с украинскими корнями пытались бежать из США
- 19:10 НБУ резко обвалил курс доллара
- 19:09 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк
Российские СМИ, которые распространили слух о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, решили «развить тему» и написали о тайной кремации и похоронах. После этого некоторые из них попытались проникнуть на кладбище, где нашли последний приют родные актрисы, и поискать «следы» похорон.
На Анкудиновском кладбище находятся могилы отца и брата Анастасии, именно там, по слухам, тайно захоронили урну с прахом актрисы.
Но, как пишут, Дни.ру, свежих следов на могилах не оказалось, а значит — Заворотнюк жива.
Интересно, что, по информации издания, к могилам можно попасть лишь в сопровождении родных актрисы, иначе охрана не пропустит. Кто именно провел фотографа на кладбище или продал фото, не уточняется.
Напомним, что в сети также распространили информацию о параличе Заворотнюк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?