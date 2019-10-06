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В сети появились слухи о смерти Заворотнюк

18:15 6 октября 2019 5525
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В сети распространились слухи о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время якобы борется с онкологическим заболеванием.

Переписку с анонимным источником опубликовал Telegram-канал «Только никому».

«Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий», — говорится в сообщении канала.

Заворотнюк

Провокация удалась, слухи быстро распространили росСМИ. И только «СтарХит» смог связаться с командой актрисы. Директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о смерти своей подопечной, написав лаконичное: «Нет».

Правда, официальной информации о состоянии актрисы не появилось.

Напомним, что накануне, когда Заворотнюк якобы умерла, ее дочь активно рекламировала свою линию одежды.

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