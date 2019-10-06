- 18:53 «Динамо» в скандальном матче с тремя пенальти и двумя удалениями разгромило в гостях «Колос»
- 18:48 В Черкасcах неопытный автогонщик сбил зрителя: видео с места ЧП
- 18:18 Семь кают как будто вспороли: стали известны подробности столкновения круизного и грузового судов на Дунае
- 18:15 В сети появились слухи о смерти Заворотнюк
- 17:51 Будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо
- 17:47 Майдан отреагировал: Зеленскому дали неделю на увольнение Богдана за скандальный пост в Facebook
- 17:15 Жители Золотого готовы ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска
- 17:08 Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс
- 17:06 На Донечтине арестован подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которую искали 20 дней
- 16:54 Где смотреть онлайн «Колос» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины
- 16:45 7 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Ольга Пантась
- 16:43 Богдан намекнул на проплаченное вече на Майдане и вызвал гнев в соцсети
В сети появились слухи о смерти Заворотнюк
В сети распространились слухи о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время якобы борется с онкологическим заболеванием.
Переписку с анонимным источником опубликовал Telegram-канал «Только никому».
«Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий», — говорится в сообщении канала.
Провокация удалась, слухи быстро распространили росСМИ. И только «СтарХит» смог связаться с командой актрисы. Директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о смерти своей подопечной, написав лаконичное: «Нет».
Правда, официальной информации о состоянии актрисы не появилось.
Напомним, что накануне, когда Заворотнюк якобы умерла, ее дочь активно рекламировала свою линию одежды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».