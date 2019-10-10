Украина

Зеленский заявил, что проблему с обеспечением жильем переселенцев мог бы решить за год

Владимир Зеленский объяснил журналистам, как его правительство собирается решить проблемы вынужденных переселенцев с Донбасса. Отвечая на вопрос журналиста «ФАКТОВ» Ольги Бесперстовой во время пресс-марафона 10 октября, он назвал приоритетом обеспечение людей жильем.

«Первый шаг — обеспечить жильем — либо мы (бюджет. — Ред.) строим им жилье, либо договариваемся с застройщиками в рамках местных инициатив, в лизинг и т. д. », — сказал президент.

По его словам, проблему можно было бы решить за год при условии, что в Украине состоятся местные выборы и на местах появятся те, с кого «можно спрашивать».

Также Зеленский подчеркнул, что его желание урегулировать конфликт на Донбассе вызвано опасением получить в Украине «новые волны переселенцев».

Напомним, Зеленский заявил, что не боится нового Майдана в связи с запущенным процессом разведения сил на линии соприкосновения. Тем временем в сети указали на явное отличие стратегии Зеленского и Порошенко по войне с Россией.

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