Украина

Все оплачено: стало известно, кто заплатил за угощение для журналистов во время пресс-марафона Зеленского (видео)

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского оплатило Государственное управление делами. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Отметим, что в сети раскритиковали неформатное общение президента с представителями медиа.

«Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим», — сказал Тимошенко.

По его словам, формат общения с прессой был инициативой самого президента

«Он сказал, что, если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы. А так президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы», — объяснил чиновник.

Отметим, что президент активно приглашал журналистов угощаться выставленным на столы фаст-фудом, причем и сам не отказался от предложенной ему еды.

Момент попал на видео.

«Извините, пожалуйста, понимаю, что это не очень красиво. Возьмите, кто-то еще, потому что я не могу один! А вы поели? Будете? Ну, возьмите кусочек!», — приглашал Зеленский.

В какой-то момент он даже начал общаться с прессой с полным ртом.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн трансляцию пресс-марафона президента Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter