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ВСУ назвали имя морского пехотинца, погибшего на Донбассе 10 октября
Отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михайла Билинского ВМС Украины подтвердила гибель на передовой 10 октября своего бойца Юрия Волка. Информация об этом появилась в Facebook морских пехотинцев.
«Весь личный состав бригады… выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины», — говорится в сообщении.
По данным СМИ оккупантов, морские пехотинцы были вынуждены вступить в бой со «спецназом» сепаратистов.
В Штабе ООС сообщили, что в течение суток, 10 октября, вооруженные формирования РФ и наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Укрепления наших военных были обстреляны из минометов 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов разных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Напомним, в августе у Водяного погиб морской пехотинец 35-й бригады Сергей Савинов.
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