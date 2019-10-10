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Счастливый случай: полиция неожиданно для себя поймала грабителей, подрывавших банкоматы в Харьковской области (фото)
На Харьковщине 9 октября наряд полиции особого назначения задержали для проверки автомобиль Ford Sierra, при осмотре которого было обнаружено газовое оборудование, две ручные гранаты, нож, рюкзак с инструментами, а также распечатанные карты поселка Золочев.
В салоне авто находились трое жителей Харьковского района 29, 36 и 39 лет.
По оперативной информации полиции, они направлялись в Золочев с целью подрыва банкомата.
В ходе следственных действий с задержанными была установлена причастность одного из них к повреждению банкомата в поселке Люботин и кражи денег в сумме более 148 тысяч гривен в июле 2019 года.
Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Его подельникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как грабители, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Клочковской, 276-Б, частично растеряли деньги во время побега. Камера наблюдения зафиксировала 5 человек в масках. Грабителям грозит тюрьма на срок от 3 до 10 лет.
Фото полиции Харьковской области
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