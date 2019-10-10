Происшествия

Счастливый случай: полиция неожиданно для себя поймала грабителей, подрывавших банкоматы в Харьковской области (фото)

На Харьковщине 9 октября наряд полиции особого назначения задержали для проверки автомобиль Ford Sierra, при осмотре которого было обнаружено газовое оборудование, две ручные гранаты, нож, рюкзак с инструментами, а также распечатанные карты поселка Золочев.

В салоне авто находились трое жителей Харьковского района 29, 36 и 39 лет.

По оперативной информации полиции, они направлялись в Золочев с целью подрыва банкомата.

В ходе следственных действий с задержанными была установлена причастность одного из них к повреждению банкомата в поселке Люботин и кражи денег в сумме более 148 тысяч гривен в июле 2019 года.

Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Его подельникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как грабители, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Клочковской, 276-Б, частично растеряли деньги во время побега. Камера наблюдения зафиксировала 5 человек в масках. Грабителям грозит тюрьма на срок от 3 до 10 лет.

Фото полиции Харьковской области

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