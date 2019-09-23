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Происшествия

В Харькове неизвестные "подрывники" растеряли 300 тысяч гривен из взорванного банкомата (фото, видео)

22:17 23 сентября 2019 139
разрушенное здание
Инф. «ФАКТОВ»

Грабители, которые взорвали банкомат в Харькове на улице Клочковской, 276-Б, частично растеряли деньги во время побега.

Как сообщает «Объектив» со ссылкой на источники в полиции, внутри банка, где находился банкомат, нашли около 200 тысяч гривен. На улице было рассыпано еще 100 тысяч.

Камера наблюдения зафиксировала 5 человек в масках. На месте работают криминалисты.

Грабителям грозит тюрьма на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, ранее в Днепре неизвестные при помощи газа подорвали банкомат, украв около 400 тысяч гривен.

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