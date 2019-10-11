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Муж Дорофеевой Дантес написал песню вместе с автором хита «Охрана, отмєна» (видео)
Муж популярной певицы, солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, блогер и ведущий Владимир Дантес презентовал клип на трек «Теперь Тебе 30». Он вернулся в украинский шоу-бизнес и теперь будет радовать своих поклонников музыкой в рамках сольного проекта DANTES., пишет ТСН.
Песню Владимир Дантес написал вместе с певицей, автором хита «Охрана_отмєна» Jerry Heil (Яной Шемаевой).
«Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только Сектор Газа и Ласковый май в треке про „Светку Соколову“. К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается», — рассказал он о новой работе.
По словам артиста, дебютная видеоработа на эту композицию раскрывает проблемы «кризиса среднего возраста» и призвана разрушить стереотипы, связанные с 30-летием.
Режиссер клипа — близкий друг артиста Леонид Колосовский. Он также работал над роликами для группы «Ленинград», «Время и Стекло» и MOZGI.
По словам Леонида, они решили сделать клип смешным и грустным одновременно. Ведь людям слегка за тридцать часто кажется, что наступает старость. Это лишь иллюзия! Мы хотели показать, что жизнь после 30-ти прекрасна, даже лучше, чем была раньше.
В клипе главный герой сначала проходит стадию отрицания, пытается убежать от 30-летия и его проблем, но впоследствии принимает ситуацию и вместо метафорической «петли» выбирает праздновать свой возраст.
«Мне нравилось, что во время съемок, вся съемочная группа включалась и предлагала свои идеи. В клипе снималось много наших общих с Надей (Дорофеевой) друзей и родственников. Было ощущение, что мы создаем клип одной большой семьей», — рассказал Дантес.
Напомним, что после победы в «Фабрике звезд-2» Владимир Дантес вместе с Вадимом Олейником создали дуэт ДиО.фильмы. После распада группы в 2015 певец три года вел кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя», в котором за 7 сезонов программы посетил более 75 стран. Параллельно артист участвовал и в телепроектах «Богиня шопинга» и «Маленькие гиганты».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Дантес сделал откровенное признание, рассказав о жестком обращении с девушками. По его словам, причиной такого поведения стала давняя психологическая травма: красавчика в юношеские годы бросила девушка.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.