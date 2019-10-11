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«Абсолютно прекрасна»: беременная модель plus-size Эшли Грэм снялась голой в провокационном видео
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала обнаженной на видео. Ролик появился в Instagram-аккаунте знаменитости, пишет Телепрограмма.
Чтобы поделиться прелестью своего тела в этот период, модель предстала абсолютно голой, с растяжками и складками жира. Грудь и интимные зоны Грэм прикрыла, изъяны же тела знаменитость предпочла не скрывать.
«Я становлюсь все больше и больше и стараюсь принимать свое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна моим подписчикам за поддержку», — подписала она видео.
Подписчики восхитились ее внешним видом. «Абсолютно прекрасна. Материнское тело — это подарок», — написала одна из поклонниц модели. «Богиня! Ты так вдохновляешь. Мы тебя любим», — прокомментировала другая. «Беременность и послеродовые изменения тела настолько безумны. Принимай эту магию», — согласилась с Грэм третья.
Конечно, не все фолловеры модели нашли фигуру Эшли привлекательной. Некоторые заявили, что жир и растяжки необходимо прятать. Другие согласились с первыми и заявили, что не видят в дефектах внешности ничего красивого. Третьи же заявили, что тело будущей матери — самое красивое, что они видели когда-либо.
К слову, Эшли не дает себе отдыха на период беременности. Она с прежним упорством занимается в спортзале (новые видео с занятий на тренажерах и на коврике йоги она публикует практически каждую неделю), старается продумать питание и сделать его максимально сбалансированным. Не повлияла будущее материнство и на ее работоспособность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом Эшли Грэм похудела и поделилась в Instagram своими фото. Как ни странно, но при этом она нарвалась на критику: поклонники заявили, что «худышек» и так хватает, а она рискует растерять всех поклонников, если будет продолжать в том же духе.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!