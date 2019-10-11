Украина

Каждый сам решит, сколько откладывать: стало известно, как украинцы смогут накопить на безбедную старость

Кабинет министров планирует ввести в Украине накопительную пенсию в 2022—2023 годах. Об этом в эфире «Украинского радио» сообщила глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова.

«Я думаю, что это будет 2022−2023 год, если мы будем готовы раньше — то раньше. Один из первых законопроектов, который был принят — это так называемый законопроект о „сплите“, который позволит открыть второй уровень пенсионного обеспечения, где деньги работодателя и часть денег людей в обязательном порядке идут на накопление», — сказала она.

При этом Третьякова напомнила, что регулятором новой пенсионной системе должен стать Нацбанк Украины.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку станет регулятором государственных пенсионных фондом и администратором. Предположительно указанная процедура займет девять месяцев.

Также депутат добавила, что по ее мнению, закон не должен принуждать граждан откладывать определенный процент от зарплаты. Она считает, что каждый украинец сам должен определится сколько он хочет откладывать.

«Мы должны проводить переговоры с работодателями для того, чтобы они 2−3% выделили для такого накопления. Человек же должен принимать решение добровольно, какой процент она хочет откладывать», — считает депутат.

Пенсионная система второго уровня означает внедрение общеобязательного накопительного страхования.

Также депутат добавила, что закон не должен принуждать граждан откладывать определенный процент от зарплаты. Она считает, что каждый украинец сам должен решать, сколько он хочет откладывать.

«Мы должны быть уверены, что финансовая система защищена от мошенников, от того, что там могут быть неопытные финансисты, потратят накопленные средства в свою пользу», — добавила представитель «Слуги народа».

Напомним, что согласно данных Кабмина, в насчитывается 11,7 миллионов пенсионеров. То есть, на одного получателя пенсии приходился только один работник, который постоянно уплачивает налоги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии с законом No1282-ХII в октябре произойдет индексация доходов украинцев, сумма увеличения составит 214,75 гривен.

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