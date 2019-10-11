- 07:47 Бельгия забила сопернику девять мячей и первой добыла путевку на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 07:28 Проверяет украинцев: раскрыт план Зеленского по примирению с Россией
- 07:21 Придет "бабье лето": синоптики порадовали прогнозом на выходные
- 06:48 В Киеве объявился извращенец-эксгибиционист: стали известны детали
- 06:21 Приснилась собака, чайка или русалка: что это значит (сонник)
- 06:20 Каждый сам решит, сколько откладывать: стало известно, как украинцы смогут накопить на безбедную старость
- 05:50 Названа причина, по которой Джоли и Питт не могут закончить мучительный развод
- 05:23 Что обещают звезды: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака
- 05:15 «Молитесь!»: Семенович обратилась к поклонникам Заворотнюк
- 04:52 Брежнева снялась в рекламе голой с широко раздвинутыми ногами
- 04:05 «Абсолютно прекрасна»: беременная модель plus-size Эшли Грэм снялась голой в провокационном видео
- 03:25 Колонизация отменяется: лауреат Нобелевской премии объяснил, почему переселение на другие планеты невозможно
В Киеве объявился извращенец-эксгибиционист: стали известны детали (видео)
В Деснянском районе Киева на улице Милютенко случайный прохожий стал свидетелем удручающей картины: взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним школьницам, показывая им свой детородный орган.
Об этом сообщили в полиции столицы.
Благодаря звонку мужчины на «102» и его информации о направлении, в котором скрылся злоумышленник, правоохранителям удалось задержать негодяя.
Как выяснили правоохранители, 14-летняя школьница шла по парку со своими одногодками. В это время к ней обратился неизвестный мужчина, снял нижнее белье и начал показывать свой половой орган. Один из подростков достал перцовый баллончик и «задул» им мужчину. После чего нарушитель скрылся.
Всю эту ситуацию увидел случайный прохожий.
Во время разбирательств выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и нанесение смертельных телесных повреждений.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 156 (Совращение несовершеннолетних). На данный момент решается вопрос по избранию меры пресечения. За содеянное преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом задержали извращенца, снимавшего порно с собственными детьми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.