В Киеве объявился извращенец-эксгибиционист: стали известны детали (видео)

Происшествия

В Деснянском районе Киева на улице Милютенко случайный прохожий стал свидетелем удручающей картины: взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним школьницам, показывая им свой детородный орган.

Об этом сообщили в полиции столицы.

Благодаря звонку мужчины на «102» и его информации о направлении, в котором скрылся злоумышленник, правоохранителям удалось задержать негодяя.

Как выяснили правоохранители, 14-летняя школьница шла по парку со своими одногодками. В это время к ней обратился неизвестный мужчина, снял нижнее белье и начал показывать свой половой орган. Один из подростков достал перцовый баллончик и «задул» им мужчину. После чего нарушитель скрылся.

Всю эту ситуацию увидел случайный прохожий.

Во время разбирательств выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и нанесение смертельных телесных повреждений.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 156 (Совращение несовершеннолетних). На данный момент решается вопрос по избранию меры пресечения. За содеянное преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом задержали извращенца, снимавшего порно с собственными детьми.

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