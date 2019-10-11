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Украина

Придет "бабье лето": синоптики порадовали прогнозом на выходные

7:21 11 октября 2019 129
погода
Инф. «ФАКТОВ»

К предстоящим долгим выходным 12−14 октября погода приготовила сюрприз. Если в пятницу, 11 октября, день еще будет свежим, с температурой около 13−15° и с дождями в южных и восточных областях, то уже с 12 октября начнется долгожданное потепление. Постепенно воплощается в жизнь прогноз о том, что Украину ждут два бабьих лета.

карта

День 12 октября будет облачный, но без дождей, а воздух постепенно начнет прогреваться. Не только в южных областях, но и по всей Украине воздух прогреется до комфортных +18 градусов. Осадков не ожидается.

карта

В воскресенье 13 октября станет еще теплее — до 21−22 градусов днем. Чуть прохладнее погода ожидается лишь в восточных областях, а также в Сумской и Черниговской. День обещает быть малооблачным, но без осадков.

карта

Самые комфортные погодные условия установятся на праздник Покрова и День защитника Украины, 14 октября. День будет солнечным, безветренным. По всей территории Украины столбики термометров днем поднимутся выше 20 градусов, а в отдельных регионах возможны и +25.

карта

Теплая погода на выходных будет способствовать прогулкам, уличным фестивалям, поездкам в популярные туристические локации. Тех, кто планирует провести выходные в Киеве, приглашает к себе Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогове и организаторы феста на Контрактовой площади. «ФАКТЫ» составили подборку мест, куда пойти в Киеве в выходные.

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