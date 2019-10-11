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Мир

Кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость (видео)

9:51 11 октября 2019 1072
Белый кот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети распространяется смешное видео, в котором коту предложили выпить воды из высокого и узкого стакана. Томимое жаждой животное сначала растерянно трогает лапой стакан, на донышке которого плещется вода, а затем полностью просовывает в него голову и начинает лакать. «Это еще одно доказательство того, что кошки — это жидкость», — писали в комментариях.

К слову, в 2017 году шутливая Игнобелевская премию в области физики была вручена Марку-Антуану Фардину, который доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ» и могут одновременно считаться твердыми, и жидкими - из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости, в которой они находятся, буквально «растекаясь» по ней.

Кто-то из пользователей Twitter в ответ на "пьющего кота" разместил свое видео, где представитель этого же племени чудом втягивается в щель под дверью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смешном видео с котятами, которые смотрят мультфильм «Том и Джерри».

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