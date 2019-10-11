- 10:59 Финал чемпионата мира по мини-футболу и бой Владислава Сиренко: календарь трансляций спортивных событий недели
- 10:50 Разваливается на ходу: в сети показали фото и видео страшного троллейбуса в Житомире
- 10:44 В выходные из-за футбола перекроют улицы в центре Киева и изменится работа метро
- 10:41 Окна вырывали тросом: под Тернополем дерзко ограбили ювелирный магазин
- 10:21 Таисия Повалий похвасталась новыми нарядами от украинского дизайнера
- 10:11 Киев сковали ужасные пробки: опубликована карта проблемных дорог
- 10:10 Шум, духота и случайные гости: как в Киеве прошел пресс-марафон Зеленского
- 09:54 Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах
- 09:51 Кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость
- 09:49 Николай Басков стал на защиту Анастасии Заворотнюк
- 09:48 "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе
- 09:37 На Донбассе погиб украинский морпех: в сети появилось его фото
Кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость (видео)
В сети распространяется смешное видео, в котором коту предложили выпить воды из высокого и узкого стакана. Томимое жаждой животное сначала растерянно трогает лапой стакан, на донышке которого плещется вода, а затем полностью просовывает в него голову и начинает лакать. «Это еще одно доказательство того, что кошки — это жидкость», — писали в комментариях.
Cats are basically liquid. pic.twitter.com/hmlqDat3Jw— cute n squishy (@_Cute_n_Squish) October 8, 2019
К слову, в 2017 году шутливая Игнобелевская премию в области физики была вручена Марку-Антуану Фардину, который доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ» и могут одновременно считаться твердыми, и жидкими - из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости, в которой они находятся, буквально «растекаясь» по ней.
Кто-то из пользователей Twitter в ответ на "пьющего кота" разместил свое видео, где представитель этого же племени чудом втягивается в щель под дверью.
Cats are liquid by Missenell pic.twitter.com/DFy4rOsmky— Koko Brunch (@KancutMeleduk) October 1, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали о смешном видео с котятами, которые смотрят мультфильм «Том и Джерри».
Читайте также: Звериный розыгрыш: крошечный львенок подкрался к маме-львице и напугал ее.
Читайте также: Своевольный детеныш панды пытается сбежать из детского сада для малышей-панд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...