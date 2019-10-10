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Своевольный детеныш панды пытается сбежать из детского сада для малышей-панд (видео)

18:15 10 октября 2019 170
Сотрудник и детеныши панды
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Не только человеческие дети иногда не желают отправляться в детский сад. В одном из зоопарков Китая засняли забавную сценку из жизни маленьких панд. На видео сотрудник пытается оставить малышей одних в предназначенном для них вольере — специальном «детском садике» для панд. Однако один из детенышей не желает там оставаться и следует за человеком, пытаясь выйти вместе с ним наружу. Сотрудник подхватывает бунтаря и еще одну панду и идет с ними далеко вглубь вольера, оставляя их на качелях. В то время, как второй детеныш вполне доволен ситуаций, первый непоседа соскакивает с качелей и снова резво бежит за смотрителем, однако тот на этот раз успевает в последний момент закрыть за собой дверь. Так что панденку приходится оставаться в «яслях».

Видео вызвало умиление и восторг у пользователей сети. «Вы только посмотрите на эти пушистые попки!», «Очаровашки!» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о видео с неудачными попытками панды покататься на качелях.

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