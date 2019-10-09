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Сеть насмешило видео с котятами, которые смотрят мультфильм «Том и Джерри»: особенно их заинтересовала мышь
Сеть насмешило видео, опубликованное на платформе Reddit. В нем два котенка с большим интересом смотрят одну из серий мультфильма «Том и Джерри». «Вневременная любовь к „Тому и Джерри“ преступает межвидовой барьер», — гласит заголовок, имея в виду, что культовый анимационный сериал обожают не только человеческие дети.
Котята наблюдают, как кот Том играет в бильярд. Но особенно оживляются, когда на экране появляется мышь Джерри. Они подходят поближе, а один из них даже заглядывает за экран ноутбука, проверяя, нет ли там мышонка.
В комментариях отметили, что мультфильм — не лучшее тренировочное пособие для котов, поскольку их сородич постоянно попадает в глупое положение из-за жестоких проделок наглой мыши. Кто-то отметил, что и сам готов смотреть «Том и Джерри» с утра до вечера. А большинство просто умилялись симпатичному зрелищу.
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