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Украина

В выходные из-за футбола перекроют улицы в центре Киева и изменится работа метро

10:44 11 октября 2019 59
Метро турникеты люди
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на НСК «Олимпийский» в понедельник, 14 октября, состоится квалификационный матч Евро-2020 между сборными Украины и Португалии (напомним, 11 октября в Харькове подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Литвы).

В связи с матчем Украина — Португалия в Киеве внесены изменения в движение транспорта в центре столицы:

  • с 06:00 14 октября до 01:00 15 октября — остановки и стоянка транспорта на улицах Казимира Малевича (между улицами Ковпака и Федорова), Гринченко (от улицы Федорова до улицы Кировоградской), Эспланадной (от улицы Бассейной до улицы Саксаганского), Физкультуры (от Б. Васильковской);
  • с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября — движение транспорта (кроме пассажирского) на улицах Эспланадной (от улицы Бассейной до улицы Саксаганского), Жилянской (от улицы Б. Васильковской), Шота Руставели (между улицами Жилянской и Бассейной);
  • с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября — движение транспорта (кроме наземного пассажирского) на улице Физкультуры (от улицы Б. Васильковской);
  • с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября — движение транспорта (кроме пассажирского) на улице Б. Васильковской (от Деловой до Жилянской);
  • ограничено движение всех видов транспорта на период проведения марша болельщиков сборной Украины по футболу по маршруту: от парка имени Т. Шевченко по улице Льва Толстого, через площадь Льва Толстого, по улицам Б. Васильковская, Рогнединская, Эспланадная, через площади Спортивную и Троицкую до НСК «Олимпийский».

В ночь с 14 на 15 октября киевское метро будет работать на один час дольше обычного.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 00:05 13 октября и до 22:00 14 октября в Киеве полностью перекроют проспект Победы. Схемы объезда смотрите здесь. Строители будут устанавливать новый фрагмент Шулявского моста.

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